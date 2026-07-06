Igor Setschin bleibt gerne im Hintergrund, aber stets an der Seite des Mannes im Kreml. Gerade in Zeiten der Energiekrise trägt der mächtige Chef des Erdölkonzerns Rosneft große Verantwortung.

Igor Setschin ist einer von denen, die immer da waren, seit Wladimir Putin über Russland herrscht. Er ist Chef des russischen Erdölkonzerns Rosneft und einer der mächtigsten Männer im Staat. Sein halbes Leben hat der heute 65-Jährige als „Putins Schatten“ verbracht, andere nennen ihnen den „grauen Kardinal“. Wer so schwer zu fassen ist wie Setschin, dem werden leicht Spitznamen angehängt.