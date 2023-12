Russische Reservisten:"Wir sind dieses unglückliche eine Prozent"

Im September 2022 kündigte der russische Präsident Wladimir Putin die Mobilmachung von 300 000 Reservisten im Fernsehen an.

Von Silke Bigalke, Moskau

Den Einberufungsbescheid hat sie zerrissen, den Militärausweis ihres Mannes versteckt. "Ich war dagegen", sagt Inna aus Zentralrussland, doch ihr Mann meldete sich damals trotzdem bei der Einberufungsbehörde. Er sei so erzogen, berichtet seine Frau im Videotelefonat, er wollte sich nicht verstecken, ein "gesetzestreuer Bürger" sein. Sie aber hätte sich, um ihn aufzuhalten, am liebsten vor den Bus gelegt, in den er mit den anderen Mobilisierten stieg.