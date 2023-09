Regionalwahlen in Russland

Wahlkampf in Moskau: Plakate sieht man kaum, kritische Slogans sind riskant im heutigen Russland. Nicht nur in der Hauptstadt gelten die Sieger der Regionalwahl bereits als gesetzt.

Nie war eine Wahl im modernen Russland so unfrei wie die jetzige. In Moskau scheint dem Bürgermeister der Sieg schon gewiss zu sein. Dabei ist es noch nicht lange her, dass Moskauer gegen Wahlbetrug aufbegehrten.