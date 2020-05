Russland Regierungschef Michail Mischustin hat sich mit dem Coronavirus infiziert und die Amtsgeschäfte vorläufig niedergelegt. Er begebe sich in Selbstisolation, sagte der 54-Jährige am Donnerstagabend in Moskau. Das Staatsfernsehen übertrug eine Videoschalte des Ministerpräsidenten mit Präsident Wladimir Putin. Vize-Regierungschef Andrej Beloussow soll Mischustins Aufgaben übernehmen. Dass die Bürger quasi in Echtzeit über einen Krankheitsfall in der Staatsführung informiert werden, ist selten in Russland. Mischustin war bisher wichtigster Manager im Kampf gegen die Corona-Krise. Die Zahl der Infizierten stieg am Freitag um fast 8000 Fälle auf mehr als 110 000. Mehr als 1100 Infizierte starben.