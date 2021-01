Unter Vermittlung von Kremlchef Wladimir Putin haben die verfeindeten Nachbarn Aserbaidschan und Armenien bei einem ersten Treffen in Moskau Schritte für einen Wiederaufbau der umkämpften Südkaukasusregion Berg-Karabach vereinbart. Die Vize-Regierungschefs beider Länder und Russlands würden eine Arbeitsgruppe bilden, um Projekte auch bei der Wiederherstellung der Wirtschafts- und Verkehrsverbindungen umzusetzen. Das sagte Putin am Montag nach einem vierstündigen Treffen mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev und dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan. Zwei Monate nach Ende der Kämpfe um Karabach betonten die drei Politiker, dass das Waffenstillstandsabkommen weitgehend eingehalten werde. Ungeklärt ist noch das Schicksal armenischer Kriegsgefangener in Aserbaidschan.