Von Nico Fried, Berlin

Mit dem Raketenbeschuss einer Militärbasis im Westen der Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin erstmals ein Ziel in unmittelbarer Nähe zu Nato-Gebiet ins Visier nehmen lassen. Nach ukrainischen Angaben wurden bei dem Angriff am Sonntag mindestens 35 Personen getötet und 134 verletzt. Russland habe rund 30 Raketen auf den Stützpunkt in Jaworiw im Westen der Ukraine abgefeuert, teilte die regionale Militärverwaltung mit. Einige davon seien abgefangen worden. Die Basis liegt nach unterschiedlichen Angaben zwischen 15 und 25 Kilometer von der Grenze des EU- und Nato-Landes Polen entfernt.

Auf dem angegriffenen Stützpunkt hatte die ukrainische Armee in der Vergangenheit zusammen mit Nato-Soldaten Übungen veranstaltet. Ein Nato-Vertreter sagte, Personal der westlichen Verteidigungsallianz sei am Sonntag nicht vor Ort gewesen. Laut ukrainischen Medien sind alle ausländischen Militärausbilder Mitte Februar abgezogen worden, haben ihre Ausrüstung jedoch vor Ort gelassen. Die Nato ist bislang darum bemüht, nicht direkt in den Krieg Russlands gegen die Ukraine hineingezogen zu werden. Der Westen unterstützt die Ukraine aber mit Waffen und milliardenschweren Finanzhilfen.

Während Russland die Angriffe auch in anderen Teilen des Landes fortsetzte, hielten die diplomatischen Bemühungen ebenfalls an. Die direkten Verhandlungen Russlands und der Ukraine kommen dabei nach Angaben beider Seiten voran. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak erklärte in einem Video, das im Internet veröffentlicht wurde, Russland verhandle konstruktiver als bisher und habe begriffen, dass die Ukraine keine grundsätzlichen Zugeständnisse mache. Er rechne mit ersten Ergebnissen in den kommenden Tagen. Der russische Unterhändler Leonid Sluzki erklärt der Agentur RIA zufolge, beide Delegationen könnten bald zu einer gemeinsamen Position kommen. Seit Verhandlungsbeginn habe es substanzielle Fortschritte gegeben.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron telefonierten nach Angaben der Bundesregierung am Samstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und forderten einen sofortigen Waffenstillstand sowie eine Verhandlungslösung. Das Gespräch dauerte den Angaben zufolge 75 Minuten. Über weitere Inhalte sei Stillschweigen vereinbart worden. Vor diesem Telefonat hätten Scholz und Macron mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij gesprochen, hieß es.

Die USA schicken vor allem Luftabwehrsysteme in die Ukraine

Das russische Präsidialamt teilte mit, Putin habe Scholz und Macron über den Stand der Verhandlungen von Russland mit der Ukraine informiert. Er habe zudem auf Besorgnisse der beiden Spitzenpolitiker über die humanitäre Lage in der Ukraine reagiert, indem er im Gegenzug auf Menschenrechtsverletzungen seitens des ukrainischen Militärs hingewiesen habe.

Die US-Regierung will den ukrainischen Streitkräften weiter Waffen liefern, um ihre Verteidigungsfähigkeit zu erhalten. Dabei sollen nun vor allem Luftabwehrsysteme in die Ukraine gebracht werden. Das sei momentan "der Fokus", sagte US-Präsident Joe Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan am Sonntag dem TV-Sender CNN. Biden hatte erst am Samstag weitere 200 Millionen US-Dollar für Waffenlieferungen bewilligt. Sullivan sagte, die USA und die Nato-Verbündeten hätten ein funktionierendes System, den Ukrainern weiter "bedeutende Mengen Militärhilfen" und "Waffen für die Front" zukommen zu lassen.

Papst Franziskus forderte am Sonntag in Rom vor Tausenden Gläubigen erneut ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Bombenangriffe auf Krankenhäuser und andere zivile Einrichtungen seien barbarisch. "Im Namen Gottes bitte ich euch: Stoppt dieses Massaker", sagte Franziskus. Für die "Barbareien, die Kinder, Unschuldige und unbewaffnete Zivilisten töten", gebe es keinerlei strategische Gründe, so der Papst weiter. Am vergangenen Mittwoch war bei einem russischen Angriff auf Mariupol nach ukrainischen Angaben ein Kinder- und Entbindungskrankenhaus getroffen worden. Die russische Seite behauptet, die Einrichtung sei auch militärisch genutzt worden.

Auch die Bemühungen, Menschen in vom Krieg betroffenen Regionen die Flucht zu ermöglichen, hielten an. Fast 125 000 Personen seien über sogenannte humanitäre Korridore aus umkämpften Gebieten in der Ukraine evakuiert worden, sagte Präsident Wolodimir Selenskij in einer Videobotschaft. Ein Schwerpunkt sei Mariupol, wo 400 000 Menschen eingeschlossen seien.