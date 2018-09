10. September 2018, 18:58 Uhr Russland Putins Partei siegt trotz Protesten

Unmut über die umstrittene Rentenreform überschattet die russische Regionalwahl.

Die landesweiten Regionalwahlen in Russland wurden von Protesten gegen die geplante Rentenreform und mehr als tausend Festnahmen überschattet, dennoch hat die Führung in Moskau ihre Machtbasis gefestigt. Fast überall gewann die Regierungspartei Einiges Russland, nur vier ihrer Kandidaten müssen in Stichwahlen gegen kommunistische Mitbewerber noch einmal antreten. In Moskau gewann der 60 Jahre alte Oberbürgermeister Sergej Sobjanin mit etwa 70 Prozent der Stimmen. Sobjanin, ein enger Vertrauter von Präsident Wladimir Putin, gilt als beliebt bei vielen Moskauern, anders als bei der Wahl vor fünf Jahren wurde diesmal allerdings auch kein entschiedener Regierungskritiker als Gegenkandidat zugelassen. Der Anwalt und Anti-Korruptionsaktivist Alexej Nawalny, der bei der letzten Wahl fast 30 Prozent der Stimmen erhalten hatte, war noch vor der Abstimmung am Sonntag zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Er hatte zu landesweiten Kundgebungen am Wahltag aufgerufen.

Trotz der insgesamt klaren Wahlergebnisse war die Unzufriedenheit vieler Russen spürbar. In der russischen Hauptstadt nutzten lediglich etwa 30 Prozent ihr Stimmrecht. Zehntausende Menschen gingen am Sonntag im ganzen Land auf die Straße. Besonders in Sibirien, in der am Ural gelegenen Millionenstadt Jekaterinburg und in Sankt Petersburg griff die Polizei bei den nicht genehmigten Protesten hart durch. Einige Demonstranten wurden bereits wegen Widerstands gegen die Einsatzkräfte angeklagt.

Bei der Wahl zu den Stadtverwaltungen hat die Regierungspartei in manchen Städten jedoch auch ihre absolute Mehrheit verloren. Grund dafür seien die Pläne der Regierung, das Renteneintrittsalter drastisch zu erhöhen, sagte der Soziologe Denis Wolkow vom unabhängigen Umfrageinstitut Lewada in Moskau. Die umstrittene Reform habe auch unpolitische und sogar eigentlich regierungsfreundliche Bürger aufgebracht. Manche seien deshalb auf die Straße gegangen, andere wollten die Regierungspartei abstrafen. Auch die russische Wahlleiterin Ella Pamfilowa erklärte, sie gehe davon aus, dass die Rentenpläne das Ergebnis beeinflusst haben.

In einer ersten Lesung hatte das russische Parlament das Renteneintrittsalter für Männer zunächst von 60 auf 65 sowie für Frauen von 55 auf 63 erhöht. Nach erheblichem Widerstand in der Bevölkerung soll die Erhöhung des Rentenalters nun bei Frauen auf 60 Jahre abgemildert werden. Auch dies ist jedoch vielen Russen zu hoch, da vor allem bei den Männern die durchschnittliche Lebenserwartung nur knapp über dem geplanten Renteneintrittsalter liegt.