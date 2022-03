Für den Sieg? Für Russland? Wofür das Z steht, weiß keiner so genau, außer für eines: Putin.

Von Frank Nienhuysen, München

Auf Russlands Panzern und Militärlastern hat es begonnen. Sie rollten in die Ukraine mit einem weißen "Z" auf ihren Planen und Panzerungen, vermutlich, so die gängige These, um ein freundliches Feuer zu verhindern, den versehentlichen Beschuss der eigenen Armee. Nun vermehrt sich der Buchstabe auch daheim im riesigen Russland. Er schwärmt durch die sozialen Medien und signalisiert Unterstützung für Russlands Krieg, den keiner Krieg nennen darf, gegen den Nachbarn, für Wladimir Putin, den Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte.