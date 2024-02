Kremlchef Wladimir Putin hat in einem Interview geäußert, für Russland wäre es besser, wenn der Demokrat Joe Biden die US-Präsidentenwahl gewinnen würde. Er finde "die Haltung der jetzigen Regierung in höchstem Maße schädlich und falsch", so Russlands Präsident. Dennoch sei Biden vorzuziehen: "Er ist der Erfahrenere, er ist berechenbar, er ist ein Politiker alter Schule." Russland werde aber mit jedem Präsidenten arbeiten, den das Volk der USA wähle. Putin widersprach Vermutungen, der 81-jährige Biden sei nicht mehr gesund genug für sein Amt. Das Gespräch sendete der russische Fernsehsender Russia-1 am Mittwoch. Darin kritisierte Putin auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.