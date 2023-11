Der russische Präsident Wladimir Putin tritt Insidern zufolge auch bei der Präsidentenwahl im März kommenden Jahres an. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von sechs Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind. "Die Entscheidung ist gefallen, er tritt an", sagte einer der Insider. Bei einer Wiederwahl könnte er bis mindestens 2030 an der Spitze des Staates bleiben. Der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, erklärte, Putin habe seine Kandidatur noch nicht angekündigt. Putin wurde mit dem Jahreswechsel 1999 zu 2000 erstmals Präsident, seither bestimmt er die Politik Russlands. Von 2008 bis 2012 war er Ministerpräsident, da die Verfassung lediglich zwei Amtszeiten in Folge als Präsident vorsah. Anfang 2020 wurde die Verfassung geändert, so dass die Zahl von Putins Amtszeiten auf null zurückgesetzt wurde. Somit könnte er 2024 erneut antreten.