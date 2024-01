Russland:Putin und der "sogenannte zivilisierte Westen"

Von Silke Bigalke, Moskau

Wladimir Putins erster Besuch im neuen Jahr galt verwundeten Soldaten in einem Militärkrankenhaus. In Rollstühlen saßen sie mit ihm am Tisch, wie zum Beweis dafür, dass Putin auch den schwierigen Themen des Krieges nicht ausweicht. Über Verwundung, Verluste, Versorgungsprobleme an der Front spricht er nun offener als zuvor.