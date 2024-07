Russlands Präsident Wladimir Putin hat die USA vor einer Stationierung neuer Langstreckenwaffen in Deutschland gewarnt. In einer Rede vor Matrosen aus Russland, China, Algerien und Indien zum Tag der russischen Marine in Sankt Petersburg sagte Putin am Sonntag, die USA könnten damit eine Raketenkrise im Stil des Kalten Krieges auslösen. „Die Flugzeit solcher Raketen, die in Zukunft mit atomaren Sprengköpfen bestückt werden können, zu Zielen auf unserem Territorium wird etwa zehn Minuten betragen“, sagte Putin. „Wir werden spiegelbildliche Maßnahmen ergreifen, um sie unter Berücksichtigung der Aktionen der Vereinigten Staaten und ihrer Satelliten in Europa und in anderen Regionen der Welt einzusetzen.“ Die USA und die Bundesregierung hatten am Rande des Nato-Gipfels in Washington angekündigt, dass ab 2026 bis nach Russland reichende US-Waffen in Deutschland stationiert werden sollen. Darunter sollen Marschflugkörper vom Typ Tomahawk sein, die rein technisch auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden können, wie auch Luftabwehrraketen vom Typ SM-6 und neu entwickelte Hyperschallwaffen. Die USA wollen damit erklärtermaßen ihr Engagement in der Nato und für die europäische Verteidigung demonstrieren. Putin verglich die US-Pläne mit der Nato-Entscheidung, 1979 Pershing-II-Raketen in Westeuropa zu stationieren. Er wiederholte eine frühere Warnung, dass Russland die Produktion von atomwaffenfähigen Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen wieder aufnehmen und dann überlegen könnte, wo sie stationiert werden könnten. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte das Vorhaben in einer Pressekonferenz vor seinem Sommerurlaub verteidigt. Um die Stationierung von US-Langstreckenraketen in Deutschland zu verhindern, müsse Russland den Krieg in der Ukraine beenden, sagte Scholz. Abrüstungsgespräche seien wichtig, aber derzeit fehle in Russland ein Gegenüber dafür.