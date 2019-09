Eine Polizistin bewacht am Sonntag eine Wahlkabine in Moskau. Die Regierungspartei Einiges Russland verlor ein Drittel ihrer Sitze im Moskauer Stadtparlament.

Der erste Hinweis, dass bei der Moskauer Wahl nicht alles nach Plan lief, kam vom Umfrageinstitut Wziom. Die kremlnahe Organisation liefert normalerweise die erste Prognose, nachdem die Wahllokale schließen. Dieses Jahr blieben die Zahlen aus. Angeblich hatten sich viele Wähler geweigert, Auskunft zu geben.

Trotzdem konnte die Regierungspartei ihre Verluste nicht lange verstecken: Einiges Russland gab ein Drittel ihrer Sitze im Moskauer Stadtparlament ab, hat nun nur noch 25 der 45 Mandate. Sie behält die Mehrheit, wie praktisch überall in dem riesigen Land, in dessen 85 Regionen am Sonntag etwa die Hälfte aller Russen zu Regionalwahlen aufgerufen waren. Auch bei den 16 Gouverneurswahlen setzen sich alle Wunschkandidaten des Kreml durch.

Einerseits ist es angesichts miserabler Umfragewerte ein Wunder, dass es glimpflich für die Regierungspartei ausging. Andererseits hatte sie in Moskau alle Register gezogen, um Schlimmeres zu verhindern: Sie hatte die unabhängige Opposition ausgeschlossen, die Wähler noch kurz vor der Abstimmung mit höheren Renten beschenkt, hatte sie mit einem großen Stadtgeburtstagsfest in die Wahllokale locken wollen - dennoch stimmten nur 22 Prozent der Berechtigten ab. Viele Kandidaten von Einiges Russland hatten sich als Unabhängige maskiert, weil jeder weiß, wie unbeliebt die Regierungspartei ist. In der Hauptstadt stand die Partei sogar hinter keinem einzigen Namen auf den Stimmzetteln. Trotzdem behält sie die Mehrheit, so funktioniert gelenkte Demokratie.

Der Ansatz, jeglichen politischen Wettbewerb von vornherein zu verhindern, war zu plump

Dazugewonnen haben vor allem die Kommunisten und die Partei Gerechtes Russland. Beide sitzen im nationalen Parlament, gehören als gebilligte Oppositionsparteien zum System des Kreml - indem sie Stimmen von Protestwählern einsammeln, ohne der Regierungspartei Probleme zu bereiten. Auch deswegen kann man nun kaum von einem Machtverlust sprechen. Aber: Die Kremlkritiker haben es geschafft, der Regierungspartei einen Denkzettel zu verpassen. Sowohl deren Parteivorsitzende in Moskau als auch der Chef des Stadtparlaments verloren ihre Sitze.

Eine normalerweise wenig beachtete Regionalwahl ist zur Krise der Mächtigen in Moskau geworden. Ihr Ansatz, jeden politischen Wettbewerb zu verhindern, war zu plump gewesen: Die Wahlkommission hatte fast alle unabhängigen Kandidaten, darunter die prominentesten in Moskau, wegen angeblicher Formfehler aussortiert. Daraufhin protestierten Zehntausende.

Zuletzt rief ein Teil der Kremlkritiker die Wähler zu einer neuen Taktik auf: Sie sollten in ihren Bezirken für den Kandidaten stimmen, der die größten Chancen hatte, die Regierungspartei zu besiegen. Eine umstrittene Strategie: Für viele bedeutete sie, gegen ihre politische Überzeugung für die Kommunisten zu stimmen - aus Mangel an echten Alternativen. Einer, der diese Taktik empfahl, war Ilja Jaschin. Er ist bereits Bezirksabgeordneter, war aber für die Wahl zum Stadtparlament nicht zugelassen worden. Die vergangenen sieben Wochen hat er in Haft verbracht, weil er zu Protesten aufgerufen hatte.

Bei den Gouverneurswahlen konnte die Regierung eine Blamage verhindern

Erst am Samstag kam er frei und veröffentlichte tags drauf ein Foto mit dem alternativen Kandidaten in seinem Wahlkreis: Der Hochschullehrer Magomet Jandijew war für die Partei Gerechtes Russland angetreten und gewann in Jaschins Bezirk. "Der größte Teil meines Sieges folgt daraus, dass Ilja Jaschin mich ausgewählt hat", sagte er. Auch Ljubow Sobol, eine der nicht zugelassenen Kandidatinnen aus dem Team von Kremlkritiker Alexej Nawalny, folgte der Taktik. Sie hatte die Proteste mitangeführt. Sogar der Anschein von Demokratie würde nun beerdigt, sagt sie im Wahllokal.

Neben den Parteien der System-Opposition gewann aber auch die liberale Partei Jabloko drei Sitze, sie gilt als unabhängig und gemäßigt. Ihrem früheren Chef Sergej Mitrochin war es als einzigem Kremlkritiker gelungen, seine Kandidatur vor Gericht durchsetzen - und er gewann seinen Wahlkreis. Auch Darja Besedina von Jabloko freute sich bei Twitter über ihren Sieg, schrieb aber: "Wir dürfen nicht vergessen, dass dies keine echten Wahlen waren." Die Moskauer Wahl war die auffälligste, aber für den Kreml nicht die wichtigste. Bei den Gouverneurswahlen konnte er eine Blamage wie im letzten Herbst verhindern, als drei Kandidaten gegen Herausforderer verloren, die nur ins Rennen geschickt worden waren, damit es überhaupt nach einem Rennen aussah. Dieses Mal setzten sich alle Kandidaten durch, auch der unbeliebte Gouverneur von Sankt Petersburg. Ihm hatte ein Team Nawalnys schon vor Wochen Manipulation nachgewiesen.

Eine krachende Niederlage erlitt die Regierungspartei in der Region Chabarowsk im Fernen Osten. Dort hatte vergangenes Jahr ein Kandidat der rechten, nationalistischen Partei LDPR die Gouverneurswahl gewonnen, jetzt holte die Partei 32 von 36 Sitzen im Regionalparlament.