Zum Hauptinhalt springen

RusslandKrieg ist nicht das beste Wahlkampfthema

Lesezeit: 4 Min.

Viel gestellte Nähe zu Kindern, Studenten und Wissenschaftlern: Wladimir Putin im August in einer Forschungseinrichtung in Koltsovo.
Viel gestellte Nähe zu Kindern, Studenten und Wissenschaftlern: Wladimir Putin im August in einer Forschungseinrichtung in Koltsovo.
Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP

Kurz vor den Wahlen reist Präsident Putin durch ein verunsichertes Russland. Immer wieder wirbt er für seine „Militäroperation“ in der Ukraine – und behindert damit den Wahlkampf seiner eigenen Partei.

Von Silke Bigalke, Moskau

SZ bei Google bevorzugen

Wladimir Putin war in letzter Zeit ungewöhnlich sichtbar. Im Sommer reiste er auf großer Tour durch Sibirien und darüber hinaus, traf sich mit 20 Gouverneuren, wie die Zeitung Wedomosti berichtete, traf Wissenschaftler, Soldaten und Studenten. Russlands Präsident hat Kindern über den Kopf gestreichelt und seine neue Marineuniform zur Schau gestellt. Kurz: Wladimir Putin hat Wahlkampf gemacht, mit viel gestellter Nähe zu den Menschen. Über die Stimmung im Land scheint er dabei wenig gelernt zu haben. Putin macht wie gewohnt Werbung für seinen Krieg, während in der Bevölkerung die Angst vor dessen Folgen wächst.

Zur SZ-Startseite

Parlamentswahl in Russland
:„Je mehr die Behörden manipulieren, desto weniger glauben die Menschen an die Wahl“

Weil die russische Partei Jabloko den Krieg kritisiert, drangsaliert und sanktioniert sie der Staat. Einen Wahlkampf und mutige junge Wahlhelfer gibt es trotzdem – doch die Angst vor dem Kreml ist groß.

SZ PlusVon Silke Bigalke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite