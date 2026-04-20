Was zieht man an für eine Videobotschaft an Wladimir Putin? Viktoria Bonja hat sich für einen schwarzen Rolli entschieden, darüber trägt sie ein offenes hellblau-weiß gestreiftes Hemd, ihre Fingernägel sind passend dazu pastellblau lackiert. In einem Lifestyle-Blog wirbt die ehemalige russische Fernsehmoderatorin sonst für Kosmetika und Mode, nun hatte sie also diesen denkwürdigen Auftritt. Über die Misere in Russland.