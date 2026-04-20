Was zieht man an für eine Videobotschaft an Wladimir Putin? Viktoria Bonja hat sich für einen schwarzen Rolli entschieden, darüber trägt sie ein offenes hellblau-weiß gestreiftes Hemd, ihre Fingernägel sind passend dazu pastellblau lackiert. In einem Lifestyle-Blog wirbt die ehemalige russische Fernsehmoderatorin sonst für Kosmetika und Mode, nun hatte sie also diesen denkwürdigen Auftritt. Über die Misere in Russland.
RusslandSie redet Wladimir Putin ins Gewissen
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Die Influencerin Viktoria Bonja erzählt dem Machthaber in einem Video, was alles falsch läuft im Land. Also fast alles, den Krieg gegen die Ukraine spart sie lieber aus. Gleichwohl: Das Echo ist enorm.
Von Frank Nienhuysen
Russland:Welchen Preis die Russen für Putins Krieg zahlen
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