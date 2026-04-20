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RusslandSie redet Wladimir Putin ins Gewissen

Lesezeit: 2 Min.

Viktoria Bonja, hier im Jahr 2018, hat vielen Unzufriedenen in Russland eine laute Stimme gegeben.
Viktoria Bonja, hier im Jahr 2018, hat vielen Unzufriedenen in Russland eine laute Stimme gegeben. Quelle: instagram.com/victoriabonya

Die Influencerin Viktoria Bonja erzählt dem Machthaber in einem Video, was alles falsch läuft im Land. Also fast alles, den Krieg gegen die Ukraine spart sie lieber aus. Gleichwohl: Das Echo ist enorm.

Von Frank Nienhuysen

Was zieht man an für eine Videobotschaft an Wladimir Putin? Viktoria Bonja hat sich für einen schwarzen Rolli entschieden, darüber trägt sie ein offenes hellblau-weiß gestreiftes Hemd, ihre Fingernägel sind passend dazu pastellblau lackiert. In einem Lifestyle-Blog wirbt die ehemalige russische Fernsehmoderatorin sonst für Kosmetika und Mode, nun hatte sie also diesen denkwürdigen Auftritt. Über die Misere in Russland.

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