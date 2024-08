Gefangenenaustausch :Triumph für Putin

Von Silke Bigalke, Moskau

Spione hat er schon immer als Helden verehrt, vorausgesetzt sie arbeiten für ihn. Wladimir Putin machte nie ein Geheimnis aus seiner Bewunderung. Jetzt bereitete er seinen Geheimagenten in Moskau einen Heldenempfang. Die Ehrengarde stand am Flughafen Spalier, der Präsident wartete am Gangway auf die acht Russen, die er freigetauscht hatte. Wer sich fragt, warum Putin dieser Deal mit den USA so wichtig war, darf seine Emotionalität in diesem Augenblicks nicht unterschätzen.