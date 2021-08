Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch angeordnet, ein Überwachungssystem aufzubauen für Gegenden des Landes, in denen durch den Klimawandel der Permafrostboden taut. Die sagte er laut Staatsagentur Tass bei einem Treffen mit russischen Ministern. Der tauende Permafrost führt immer öfter zu Schäden an Häusern, Straßen und Gasleitungen und setzt Methangas frei. Derweil wirken sich die vielen Waldbrände in diversen Regionen massiv aus. Laut Behörden leiden die Menschen in Hunderten Dörfern und Dutzenden Städten am gefährlichen Qualm. Allein rund um Irkutsk am Baikalsee seien 736 Orte betroffen. In der Region Krasnojarsk in Sibirien sprachen Behörden von 944 Dörfern, die im Rauch versunken seien. Besonders wüten die Brände in Jakutien. Ihr Rauch zog Tausende Kilometer ins Landesinnere.