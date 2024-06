Eine für diese Zeiten ungewöhnliche Runde hatte Wladimir Putin um sich geschart, als er sich im Gazprom-Wolkenkratzer an den Tisch setzte, das Blau der Ostsee im Rücken, ein Lächeln auf den Lippen. Er hatte internationale Nachrichtenagenturen am Rande des Sankt Petersburger Wirtschaftsforums eingeladen, in das mehr als dreistündige Gespräch packte er mehr oder weniger versteckte Drohungen gegen den Westen.

Genau danach hatte ihn auch die dpa in dieser Runde gefragt: Ob Putin den Bundeskanzler davor gewarnt habe, Waffen in die Ukraine zu liefern. Putin holte weit aus, erklärte, warum aus seiner Sicht nicht Russland diesen Konflikt begonnen habe. Zu den Waffenlieferungen sagte er, dass die deutschen Panzer auf ukrainischem Boden bereits ein „moralischer und ethischer Schock“ für Russland gewesen seien, wo die Bevölkerung doch eigentlich eine positive Haltung zu Deutschland habe. Wenn jetzt auch noch russisches Territorium von Raketen getroffen würde, „dann zerstört das die russisch-deutschen Beziehungen natürlich völlig“, so Putin. Nur um hinterherzuschieben, dass Deutschland ja ohnehin nach dem Zweiten Weltkrieg nie ein „souveräner Staat im wahrsten Sinne des Wortes“ gewesen sei.

Länder, die Waffen für Angriffe auf Russland liefern, müssten mit Konsequenzen rechnen

Es ist eine für Moskauer Verhältnisse einigermaßen milde, vor allem erwartbare Drohung. Später wird Putin noch nach den Signalen aus dem Westen gefragt werden, dass Kiew aus Europa und den USA gelieferte Waffen auch gegen Ziele auf russischem Territorium einsetzen darf. Wenn dies in Erwägung gezogen würde, so Putin, habe Russland auch das Recht, Waffen derselben Klasse dorthin zu liefern, wo sensible Objekte dieser Lieferländer stehen. Sein Sprecher Dmitrij Peskow verdeutlichte später die schwammige Drohung seines Chefs: Westliche Länder, die Waffen für Angriffe auf russischen Boden liefern, müssten definitiv mit Konsequenzen rechnen. Nur mit welchen? Das ließ er bewusst offen.

Der Kreml hat seit Kriegsbeginn immer umgehend auf Äußerungen oder Gedankenspiele im Westen reagiert, wenn es um Beistand für die Ukraine ging. So war es auch in den vergangenen Wochen: Als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Anfang Mai erneut von der Möglichkeit sprach, Bodentruppen in die Ukraine zu schicken, kündigte das russische Verteidigungsministerium eine Übung mit taktischen Nuklearwaffen an. Das Ministerium begründete die Übung mit „provokanten Äußerungen“ westlicher Beamter. Nahe der französischen Botschaft in Moskau hängt jetzt ein Plakat an einer Bushaltestelle, das französische Soldaten zur Kapitulation aufruft: „Wiederholen Sie nicht die Fehler Ihrer Vorfahren“, steht dort; deren Schicksal sei schließlich bekannt. Gemeint ist wohl der Russlandfeldzug Napoleons.

Boris Pistorius solle sich auf eine russische Siegesparade in Berlin gefasst machen

Mit den „provokanten Äußerungen“ aus dem Westen dürfte Moskau neben Frankreich auch Großbritannien gemeint haben. Außenminister David Cameron hatte Anfang Mai verkündet, es sei Sache der Ukrainer, ob sie mit den gelieferten Waffen Ziele auf russischem Boden angriffen oder nicht. Beide Botschafter, der britische und der französische, wurden damals einbestellt. Großbritannien habe sich de facto zur Konfliktpartei gemacht, schrieb das russische Außenministerium. Der Botschafter sei gewarnt worden, dass jede britische Militäranlage – in der Ukraine oder außerhalb – zum Ziel werden könnte, sollten britische Waffen auf russischem Boden eingesetzt werden.

Putin hat die Diskussion in der Nato über den Einsatz westlicher Waffen bereits vor dem Treffen in Sankt Petersburg persönlich kommentiert. Die beteiligten Vertreter dieser Nato-Staaten, „insbesondere in Europa, insbesondere in kleinen Ländern“, sagte er Ende Mai, „müssen sich darüber im Klaren sein, womit sie spielen. Sie müssen bedenken, dass es sich in der Regel um Staaten mit kleinem Territorium und sehr dichter Bevölkerung handelt“. Eine kaum verhüllte Drohung.

Für noch deutlich schärfere Ankündigungen schickt Putin allerdings in der Regel seinen Vorgänger im Kreml vor: Dmitrij Medwedjew. Bereits zwei Monate nach Beginn des russischen Feldzugs hatte der Ex-Präsident und -premier, nun Vizechef des russischen Sicherheitsrats, auf eine Bundestagsentscheidung zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine geantwortet: „Das wird traurig enden.“

Im vergangenen Jahr drohte Medwedjew dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius, dieser solle auf eine russische Parade in Berlin vorbereitet sein. Medwedjew unterstellte dabei einfach, dass Pistorius Russland angreifen wolle. Auch mit russischen Atomwaffen hat Medwedjew über seinen Telegram-Kanal mehrmals gedroht, „unter Einsatz des gesamten strategischen Arsenals unseres Staates“, und zwar „auf Kiew, Berlin, London, Washington“. Er dürfte dabei nicht nur die westlichen Staaten einschüchtern, sondern auch seine Klientel in Russland beeindrucken wollen. Medwedjews Telegram-Kanal hat mehr als 1,3 Millionen Abonnenten.