Russland:Keine Liebesgrüße aus Moskau

Nach der Ankündigung, die Ukraine dürfe vom Westen gelieferte Waffen unter bestimmten Umständen gegen Ziele in Russland einsetzen, reagiert der Kreml mit dem üblichen Arsenal an Drohungen.

Von Silke Bigalke, Frank Nienhuysen

Eine für diese Zeiten ungewöhnliche Runde hatte Wladimir Putin um sich geschart, als er sich im Gazprom-Wolkenkratzer an den Tisch setzte, das Blau der Ostsee im Rücken, ein Lächeln auf den Lippen. Er hatte internationale Nachrichtenagenturen am Rande des Sankt Petersburger Wirtschaftsforums eingeladen, in das mehr als dreistündige Gespräch packte er mehr oder weniger versteckte Drohungen gegen den Westen.