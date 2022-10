"Erhöhtes Bereitschaftsniveau": Der russische Präsident Wladimir Putin in seiner Residenz bei Moskau während der Sitzung des Sicherheitsrats am Mittwoch.

Der Kreml-Chef verhängt in den annektierten ukrainischen Gebieten das Kriegsrecht. Was der Beschluss für die Bewohner bedeutet - und welche Auswirkungen er auch in Russland haben könnte.