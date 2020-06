Wladimir Putin lässt die russische Bevölkerung am 1. Juli über seine Verfassungsreform abstimmen. Den ursprünglichen Termin im April musste er wegen der Pandemie verschieben. Nun sollen Wähler ihre Stimme bereits in den sechs Tagen vor dem Stichtag abgeben können, die Wahlperiode beginnt damit gleich nach der Siegesparade am 24. Juni. Grund dafür könnte der Wunsch des Kreml nach einer hohen Wahlbeteiligung sein. Putins Reform ist vor allem deswegen umstritten, weil sie ihm zwei weitere Amtszeiten ermöglicht. Sie stattet den Präsidenten auch mit zusätzlichen Vollmachten aus. In den Wahllokalen sollen nicht mehr als acht Wähler pro Stunde abstimmen dürfen. Russland zählt weiter rund 9000 Neuinfektionen täglich und die drittmeisten Covid-19-Fälle weltweit.