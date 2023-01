Vor dem Hintergrund der Probleme im Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Kremlchef Wladimir Putin die Hyperschallrakete Zirkon in Dienst gestellt. Er sei sicher, dass die Waffe es erlaube, Russland vor äußeren Drohungen zu schützen", sagte er am Mittwoch in einer TV-übertragenen Videoschalte. Die Zirkon ist auf der Fregatte Admiral Gorschkow, die in den Atlantischen und den Indischen Ozean geschickt werden soll. Zirkon hat 500 Kilometer Reichweite, nach russischen Angaben kann sie auf 8000 bis 9000 km/h beschleunigen, Flugabwehr kann sie praktisch nicht aufhalten.