Zum Hauptinhalt springen

DiplomatieDeutschland blickt nach Norden

Lesezeit: 3 Min.

Außenminister Johann Wadephul (rechts) und sein norwegischer Kollege Espen Barth Eide unterwegs nahe Bodø.
Außenminister Johann Wadephul (rechts) und sein norwegischer Kollege Espen Barth Eide unterwegs nahe Bodø. Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Norwegen wird wichtiger für die Verteidigung gegen Russland. Der Besuch von Außenminister Wadephul in Bodø zeigt, wie eng Berlin und Oslo zusammenrücken.

Von Sina-Maria Schweikle, Bodø

SZ bei Google bevorzugen

Die Leitung ist offen. Zumindest jeden Mittwoch. Dann ist ein Vertreter der norwegischen Streitkräfte für seinen Gegenspieler aus Russland über Teams erreichbar. Nicht immer wird gesprochen, und wenn, dann oft nur wenige Sekunden. „Meistens über das Wetter“, sagt ein norwegischer Soldat in Reitan. Dort, ein paar Kilometer östlich von Bodø, liegt das operative Hauptquartier der norwegischen Streitkräfte tief in einem Felsen, ein Bunker aus dem Kalten Krieg. Von hier aus überwacht Norwegen den See- und Luftraum des Landes bis hinauf zur russischen Grenze.

Zur SZ-Startseite

Milliardenprojekt
:Fregatten-Aus hat ein Nachspiel für Pistorius

Als Anwalt des betroffenen Unternehmens sieht der CSU-Politiker Peter Gauweiler schwere Fehler beim Beschluss, das Projekt zu stoppen. Es drohen eine Klage – und größerer politischer Schaden.

SZ PlusVon Georg Ismar

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite