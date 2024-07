Von Silke Bigalke, David Pfeifer, Moskau, Bangkok

Bei ihrem bislang letzten persönlichen Treffen hatte Wladimir Putin dem indischen Premier etwas versprochen. Er kenne dessen Standpunkt zum Ukrainekonflikt, hatte der russische Machthaber zu Narendra Modi gesagt, „die Sorgen, die Sie ständig äußern“. Die Begegnung in Samarkand ist fast zwei Jahre her, die beiden saßen auf braunen Stühlen auf rot gemustertem Teppich. „Wir werden alles tun, damit das alles so schnell wie möglich endet“, sagte Putin und hielt sich an seinen Notizkarten fest.