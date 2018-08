29. August 2018, 18:55 Uhr Russland Putin macht Zugeständnisse

Der Präsident lenkt im Streit um die unpopuläre Rentenreform ein. Frauen sollen künftig mit 60 Jahren in den Ruhestand gehen, Männer mit 65 Jahren. In der Bevölkerung stößt die Reform auf breite Ablehnung.

Von Julian Hans , Moskau

Die Arbeitnehmer in Russland müssen künftig im Alter fünf Jahre länger arbeiten, aber weniger lang als zunächst befürchtet. In einer Fernsehansprache bat der russische Präsident Wladimir Putin die Bürger des Landes am Mittwoch um Verständnis für die umstrittene Reform. Sie sei notwendig, um die Altersversorgung in Russland dauerhaft zu sichern.

Putin schlug einige Korrekturen an dem Gesetz vor, das vom Parlament bereits im Juli mit der Mehrheit der Kreml-Partei Einiges Russland in erster Lesung verabschiedet worden war. Frauen sollen künftig mit 60 Jahren in den Ruhestand gehen, Männer mit 65 Jahren. Im ursprünglichen Entwurf war vorgesehen, das Renteneintrittsalter für Frauen auf 63 Jahre anzuheben. Das sei ungerecht, da sie sich neben der Arbeit noch um Haushalt und Kinder kümmern müssten, erklärte Putin.

Derzeit können Frauen in Russland mit 55 Jahren in Rente gehen, Männer mit 60. Die Anpassung sei notwendig, da die Lebenserwartung in den vergangenen 15 Jahren um mehr als sieben Jahre gestiegen sei, sagte Putin. Sie liegt nun für 2018 Geborene bei 73 Jahren. In einigen Regionen des Landes liegt sie allerdings deutlich darunter, weshalb die Menschen dort befürchten, gar nicht bis zur Rente durchzuhalten.

Umfragen zufolge sind 80 Prozent der Bevölkerung dagegen

Putin stellte den Bürgern im Zuge der Reform steigende Renten in Aussicht. Derzeit liegt die Durchschnittsrente in Russland bei umgerechnet etwa 200 Euro. Außerdem versprach der Präsident, zahlreiche Vergünstigungen beizubehalten, die russische Bürger im Alter bekommen. So können sie öffentliche Verkehrsmittel kostenlos nutzen und müssen geringere Kommunalabgaben bezahlen. Arbeitgebern soll künftig unter Strafe verboten werden, ältere Mitarbeiter zu entlassen.

Viele Berufsgruppen bleiben indes von der Anhebung des Renteneintrittsalters ausgenommen. Das betrifft unter anderem Richter und Offiziere. Mitarbeiter des Geheimdienstes können unter bestimmten Umständen bereits mit 35 Jahren Altersbezüge beziehen.

Die Reform stößt in Russland auf breite Ablehnung. Umfragen zufolge sind 80 Prozent der Bevölkerung dagegen. In den vergangenen Monaten protestierten im ganzen Land auch solche Menschen gegen die Reform, die der Kreml gewöhnlich zu seinen Unterstützern rechnet. Putin hatte es zunächst Ministerpräsident Dmitrij Medwedew überlassen, die unpopulären Schritte anzukündigen, und war Fragen dazu aus dem Weg gegangen.

In der Fernsehansprache, die Mittags auf allen staatlichen Kanälen übertragen wurde, legte sich Putin erstmals fest und bot zugleich Abmilderung an. Er sei lange gegen die Anhebung des Renteneintrittsalters gewesen, sagte er. Aber sie dürfe nicht aufgeschoben werden: "Wenn wir jetzt nicht entschlossen handeln, kann das auf lange Sicht die Stabilität der Gesellschaft und damit auch die Sicherheit unseres Landes gefährden".