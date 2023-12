Russlands Präsident Wladimir Putin kandidiert wie erwartet für eine weitere sechsjährige Amtszeit. Er habe dies am Freitag im Kreml nach der Auszeichnung von Soldaten bekannt gegeben, berichtete die staatliche Agentur Tass. Die Wahl findet vom 15. bis 17. März statt, wie die Wahlkommission mitteilte. Es ist das erste Mal, dass der russische Präsident über drei Tage gewählt wird. Der 71-Jährige hat keinen ernsthaften Rivalen. Der bekanntester Oppositionspolitiker Alexej Nawalny verbüßt mehr als 30 Jahre Haft in einem Straflager. Putin wurde an Silvester 1999 vom damaligen Präsidenten Boris Jelzin als Nachfolger ernannt. Seither bestimmt er Russlands Geschicke als Präsident oder Ministerpräsident.