RusslandPutin spielt weiter auf Zeit

Lesezeit: 3 Min.

Viereinhalb Stunden Werbung in eigener Sache: Der russische Machthaber Wladimir Putin bei seiner Pressekonferenz am Freitag.
Viereinhalb Stunden Werbung in eigener Sache: Der russische Machthaber Wladimir Putin bei seiner Pressekonferenz am Freitag. (Foto: Pavel Bednyakov/AP)

In seiner jährlichen Pressekonferenz zeigt sich der Kremlchef entschlossen, weitere Teile der Ukraine gewaltsam zu erobern. Den Europäern, die russisches Vermögen einfrieren, droht er.

Von Frank Nienhuysen

Es war eine Frage, auf die Wladimir Putin natürlich gewartet hatte. Und um das große Unrecht zu beschreiben, das die Europäische Union seiner Meinung nach Russland gerade antut, antwortete er mit einer Unterscheidung aus der Strafjustiz. Diebstahl sei es, wenn jemand heimlich das Eigentum anderer entwende, sagte Putin. Versuche man es jedoch öffentlich, sei dies Raub. Es war an diesem Freitag schwer zu überhören, wie sehr es den Kremlchef verärgert, dass die EU mehr als 200 Milliarden Euro an russischem Staatsvermögen einfriert.

