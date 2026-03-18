Der Vorschlag kam von dem Mann, der für Wladimir Putin eigentlich mit den Amerikanern über die Ukraine verhandeln soll: Vielleicht sollten die USA von nun an Sanktionen gegen Europa verhängen, schrieb der Sonderbeauftragte Kirill Dmitrijew auf X, und zwar wegen mangelnder Gegenseitigkeit. Die Sanktionen gegen Russland könnte Washington dann gleich aufgeben, um den globalen Energiemarkt zu unterstützen, schrieb er. Um den Spott zu unterstreichen, ließ Dmitrijew online über den Vorschlag abstimmen.