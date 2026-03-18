Der Vorschlag kam von dem Mann, der für Wladimir Putin eigentlich mit den Amerikanern über die Ukraine verhandeln soll: Vielleicht sollten die USA von nun an Sanktionen gegen Europa verhängen, schrieb der Sonderbeauftragte Kirill Dmitrijew auf X, und zwar wegen mangelnder Gegenseitigkeit. Die Sanktionen gegen Russland könnte Washington dann gleich aufgeben, um den globalen Energiemarkt zu unterstützen, schrieb er. Um den Spott zu unterstreichen, ließ Dmitrijew online über den Vorschlag abstimmen.
RusslandFür Putin ist der Iran-Krieg Chance und Risiko zugleich
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Höhere Preise für Öl, gelockerte US-Sanktionen: Kurzfristig gewinnt Russland durch den Krieg in Iran. Auf lange Sicht sind die Folgen für den Kreml aber kaum absehbar.
Von Silke Bigalke, Moskau
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Die USA erlauben vorerst den Kauf russischen Öls. Doch das macht Putin noch nicht zum Gewinner der Krise.
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