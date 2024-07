Knapp zwei Tage haben Putin und Modi miteinander verbracht und dabei viele Fotos trauter Zweisamkeit veröffentlichen lassen. Über ihre Themen allerdings drang zunächst wenig Konkretes nach außen, Putins Sprecher Dmitrij Peskow hatte die Erwartungen vorsorglich gedämpft: Es sei keine gemeinsame Erklärung vor der Presse geplant. Das letzte Mal, als die beiden Präsidenten vor knapp zwei Jahren nebeneinander vor einer Kamera saßen, hatte Modi mit dem simplen Satz Schlagzeilen gemacht, es sei jetzt nicht die Zeit für Krieg.

Nun kam er ausgerechnet an dem Tag nach Moskau, an dem Raketen ein Kinderkrankenhaus in Kiew zerstört hatten. Der Kreml behauptete zwar wie üblich, die russische Armee greife keine zivilen Ziele an. Modi griff das Thema am zweiten Tag seines Besuches dennoch auf, da saß er bereits mit Putin zum offiziellen Teil der Gespräche im Kreml: Jeder empfinde Schmerz, wenn Menschen sterben, „insbesondere wenn unschuldige Kinder sterben“, sagte Modi laut Redeprotokoll des Kreml. Frieden sei die Voraussetzung für eine gute Zukunft, Krieg nicht die Lösung, so Modi. Er freue sich, dass Putin offen seine Meinung mit ihm geteilt habe, daraus seien neue Sichtweisen entstanden.

Modi sähe Moskau lieber als Gegengewicht zu China

Auch hier gab es also wenig Greifbares. Wenn man Putins ständige Schuldzuweisungen an den Westen kennt, den er gemeinsam mit Kiew für den Krieg verantwortlich macht, kann man sich allerdings leicht ein Bild von seiner Meinung machen. Er sei Modi dankbar, sagte Putin im Kreml, dass er sich der Suche nach einer friedlichen Lösung der Ukraine-Krise widme. Wie diese Lösung aus seiner Sicht aussieht, hat Putin wiederholt deutlich gemacht, unter anderem den Abzug ukrainischer Truppen aus den von Russland annektierten Gebieten gefordert.

Die beiden Staatschefs wollten offenbar nicht zu sehr von der einen großen Botschaft ablenken, die ihr Treffen in die Welt senden sollte: Dass sie einander gut verstehen und unterstützen. Für Indien war dies ein wichtiges Signal an seinen größten Gegner China. Dass Putin sein Land in eine gefährliche ökonomische Abhängigkeit von Peking manövriert hat, dürfte nicht nur Putin selbst, sondern auch dem indischen Premier große Sorgen machen. Er sähe Moskau sicher lieber als Gegengewicht zu China. Für Putin dagegen war Modis Besuch ein wichtiges Zeichen dafür, dass er nicht nur nicht isoliert ist auf der Welt, sondern ihn auch Chefs demokratischer Länder mit guten Beziehungen in den Westen besuchen. Modi war schließlich gerade erst als Gast auf dem G-7-Gipfel in Italien. Indien zählt aus Putins Perspektive zudem zum „globalen Süden“, dem er sein Russland immer wieder als alternativen Partner zum Westen anbietet.

In seiner Residenz empfing Putin ihn daher wie einen alten Freund, die beiden umarmten sich zur Begrüßung, gingen nach dem Kaffee im Park spazieren, besuchten Putins Ställe, streichelten ein Pferd namens Glühwein. Die beiden weißen Hunde, die die vorbeischlendernden Staatschefs anbellten, habe der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un Putin geschenkt, erklärte Staatsfernsehreporter Pawel Sarubin auf Telegram. Er filmte auch noch, wie Putin den Gast persönlich in einer Art Golfcart über das Gelände kutschierte.

Detailansicht öffnen Eine Karotte vor der Nase: Putin mit Modi in einem von Putins Ställen. (Foto: Gavriil Grigorov/AFP)

An Tag zwei besuchten die beiden das riesige Moskauer Messegelände WDNCh, wo gerade die große Russland-Aufstellung zu Ende gegangen ist, die sich hauptsächlich den russischen Errungenschaften unter Putin widmete. Besichtigt wurde der Atom-Pavillon, der unter Beteiligung des Staatskonzern Rosatom extra für die Messe gebaut worden war. Rosatom-Chef Alexej Lichatschow führte persönlich durch die Ausstellung. Der russische Konzern hat bereits mehrere Atomkraftwerke in Indien errichtet.

Außer um Nuklearenergie dürfte es bei den Gesprächen um russisches Erdöl gegangen sein, das Indien trotz westlicher Sanktionen weiterhin im großen Stil und zu vergleichsweise niedrigen Preisen einkauft. „In vielen Ländern der Welt haben die Menschen Probleme mit Kraftstoff und Diesel“, sagte Modi später im Kreml, aber durch seine Vereinbarung mit Russland könnte Indien seine Bürger weiterhin damit versorgen und gleichzeitig die Inflation unter Kontrolle hallte. Dafür sei er Putin sehr dankbar.

Auch Rüstungsgeschäfte waren sicher ein Thema. Russland bleibt Indiens bedeutendster Lieferant, auch wenn der Anteil russischer Waffen für Indiens riesige Armee seit Putins Angriff in der Ukraine abnimmt. Modi könnte Putin nach den indischen Soldaten gefragt haben, die für die russische Armee in der Ukraine kämpfen. Das indische Außenministerium hatte bereits Anfang des Jahres um ihre Entlassung gebeten, es geht offenbar um 30 bis 40 Männer. Ob die beiden Staatschefs über sie gesprochen haben? Auch das wollte Putins Sprecher Dmitrij Peskow nicht kommentieren.