Russlands Staatschef Wladimir Putin wird nicht am Begräbnis Michail Gorbatschows teilnehmen, des letzten Präsidenten der Sowjetunion. Es gebe Terminprobleme, Putin sei in Kaliningrad, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag mit. Er erklärte, Putin habe am Morgen Gorbatschow die Ehre erwiesen und einen Kranz an dem Klinikum niedergelegt, in dem Gorbatschow am Dienstag starb. Die Agentur Ria verbreitete ein Foto, das Putin mit gesenktem Kopf an Gorbatschows offenem Sarg zeigt. Peskow erklärte, die Beerdigung am Samstag werde "Elemente" eines Staatsbegräbnisses enthalten.