Unter strenger Beobachtung: Russland hat Interkontinentalraketen nicht nur in Silos stationiert, sondern auch auf Lastwagen montiert - "Topol"-Rakete bei einer Parade in Moskau.

Was Putin genau meinte, als er die "Abschreckungskräfte" in Alarmbereitschaft versetzte, ist nicht klar. Die USA werden das russische Arsenal ab jetzt noch genauer beobachten. Was wären Anzeichen für eine Eskalation?

Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Wladimir Putin sitzt wieder an dem langen Tisch, an dem jüngst schon Außenminister Sergej Lawrow Rapport erstatten musste. Am Sonntag waren nun einbestellt: Verteidigungsminister Sergej Kuschugetowitsch Schoigu und Generalstabschef Walerij Wassiljewitsch Gerassimow. Sie nehmen die Order des Präsidenten und Oberbefehlshabers entgegen, "die Streitkräfte der Abschreckung der russischen Armee in ein besonderes Regime der Alarmbereitschaft zu versetzen".