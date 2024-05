Russland:Putins volle Woche

Von Silke Bigalke, Moskau

Schon Sonntagmorgen donnerte der Lärm mehrere Kanonenschüsse durch die Moskauer Innenstadt, seit Tagen probt das Militär die große Parade auf dem Roten Platz. Am Donnerstag feiert Russland seinen Sieg über Nazideutschland, wie jedes Jahr. Dieses Jahr aber kommt kurz vor der Parade ein anderer wichtiger Termin hinzu: Am Dienstag tritt Wladimir Putin seine fünfte Amtszeit an. Nach seiner Vereidigung wird er die Regierung auflösen und neu zusammensetzen. Die Salutschüsse am Sonntag leiteten eine bewegte Woche ein.