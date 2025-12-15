Russland hat das kremlkritische Kunstkollektiv „Pussy Riot“ offiziell zur „extremistischen Organisation“ erklärt. Ein Moskauer Gericht habe am Montag einem entsprechenden Antrag des Generalstaatsanwalts stattgegeben, meldeten staatliche Nachrichtenagenturen unter Berufung auf den Richter. Durch die Entscheidung gilt „Pussy Riot“ nach russischem Recht als kriminelle Vereinigung, mit allen Konsequenzen für ihre Mitglieder und ihr Umfeld. Eine als „Punk-Gebet“ bezeichnete Aktion gegen Kreml-Chef Wladimir Putin und den russisch-orthodxen Patriarchen Kyrill I. in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau hatte das Kollektiv im Jahr 2012 international bekannt gemacht.