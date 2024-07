Der russische Spionageprozess gegen den US-Reporter Evan Gershkovich bewegt sich auf die Zielgerade zu. Nach dem zweiten Verhandlungstag erklärte das Gericht die Beweisaufnahme im Fall des Korrespondenten des Wall Street Journal (Foto: Ap) für abgeschlossen. Die Plädoyers wurden für Freitag angesetzt. Wie schon die Eröffnung Ende Juni fand auch der zweite Prozesstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Journalisten, ein britischer Diplomat und andere Beobachter mussten in einem Vorraum des Gerichts warten. Der US-Reporter war im März 2023 festgenommen worden unter dem Vorwurf der Spionage. Gershkovich, seine Zeitung wie auch die US-Regierung weisen die Vorwürfe zurück. Russland Außenminister Sergej Lawrow behauptete am Mittwoch in New York, für die Spionagetätigkeit gebe es Beweise. Details nannte er nicht. Lawrow bestätigte, dass es Geheimdienst-Kontakte wegen eines möglichen Austauschs gebe.