Nach der Verurteilung eines Öko-Aktivisten sind in der russischen Teilrepublik Baschkortostan erneut etwa 2000 Menschen auf die Straße gegangen. Die Polizei in der Gebietshauptstadt Ufa ging dabei am Freitag hart vor und nahm mehrere Menschen fest, wie unter anderem die Bürgerrechtsorganisation OVD-Info berichtete. Baschkortostan liegt etwa 1300 Kilometer östlich von Moskau. "Es gibt dort keine Massenunruhen und Massenproteste", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow zwar. Doch tatsächlich handelt es sich rund zwei Monate vor der Präsidentenwahl um eine der größten Protestbewegungen in Russland seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine.