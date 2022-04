Von Silke Bigalke, Moskau

Seine Schüler hatten von Anfang an Fragen zur Ukraine. "Warum haben wir das getan?", wollten sie in Moskau von ihrem Lehrer Kamran Manafly wissen. Und: Was bedeutet das, zwei neue Staaten? Was sind Donezk und Luhansk überhaupt? Was passiert jetzt mit dem Rubel? Die Fragen hörten gar nicht auf.