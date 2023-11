In Meldungen der Nachrichtenagentur Ria werden kritische Behauptungen ständig wiederholt, etwa dass die Nato-Länder mit Waffenlieferungen an die Ukraine "mit dem Feuer spielen".

Von Berit Kruse, Natalie Sablowski und Marie-Luise Timcke

Juri Mezino ist ein Lokalpolitiker in der Region Rostow am Don. Bei Telegram führt er einen eigenen Kanal, in dem er seine Gedanken zum politischen Geschehen teilt. Mezino schreibt am 15. Mai, er finde, die "Europäer sind wirklich wahnsinnig und haben sich vorgenommen, unser Land in einem konventionellen Krieg zu zerreißen".