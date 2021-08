Freie Presse in Russland

Der russische Staat schaltet Journalistinnen wie Sonja Groisman aus, indem er sie zu Auslandsagenten erklärt. So einfach, so effektiv. Besuch bei einer, die trotzdem irgendwie weitermacht.

Von Silke Bigalke, Moskau

Sie trägt eine rosafarbene Cordjacke, hellgrüne Socken zu ihrer abgeschnittenen Jeans, ihre Wangen sind voller Sommersprossen. So sehen in Russland also Auslandsagenten aus. Ihr Händedruck ist warm und vorsichtig. Vor fünf Wochen hat der russische Staat beschlossen, dass diese Frau ein Risiko für die Gesellschaft ist. Aus Sonja Groisman, der Videojournalistin, machte er Sonja Groisman, die "ausländische Agentin". Sie kann es immer noch nicht fassen.