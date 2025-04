In Brüssel wächst die Sorge, dass Ungarns Premier Orbán dem US-Präsidenten zuliebe die Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland blockiert. Schlägt Europa dann mit seiner härtesten Option zurück?

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Russland, die Ukraine, Viktor Orbán und Donald Trump – für die EU ist das keine besonders glückliche Mischung. Nicht nur, dass der neue amerikanische Präsident über die Köpfe der Europäer hinweg mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin über die Zukunft des überfallenen Landes verhandelt. Trump könnte zudem, so zumindest befürchten es Diplomaten in Brüssel, den ungarischen Regierungschef zu einer Entscheidung verleiten, die die Europäische Union in eine tiefe Krise stürzen würde.