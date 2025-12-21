Mitten in Moskau, in bester Lage, steht das Haus von Jabloko. Seit Jahren rechnet die kleine Partei damit, dass der Kreml ihr diesen schönen Altbau irgendwann wegnimmt. Denn Jabloko dürfte es eigentlich gar nicht geben in Wladimir Putins Russland. Die liberale Partei ist gegen Putins Großangriff auf die Ukraine und wirbt mit dieser Haltung um Mitglieder.