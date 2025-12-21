Zum Hauptinhalt springen

RusslandDie Partei, die es eigentlich nicht geben dürfte

Lesezeit: 6 Min.

Mitglieder von Jabloko auf einem Parteikongresse in Moskau, im Jahr 2023.
Mitglieder von Jabloko auf einem Parteikongresse in Moskau, im Jahr 2023. (Foto: IMAGO/Kirill Kallinikov/IMAGO/SNA)

Die kleine, liberale Partei Jabloko spricht sich gegen Putins Angriff auf die Ukraine aus - und gerät zunehmend unter Druck. Ein Besuch in der letzten Zuflucht für Andersdenkende.

Von Silke Bigalke, Moskau

Mitten in Moskau, in bester Lage, steht das Haus von Jabloko. Seit Jahren rechnet die kleine Partei damit, dass der Kreml ihr diesen schönen Altbau irgendwann wegnimmt. Denn Jabloko dürfte es eigentlich gar nicht geben in Wladimir Putins Russland. Die liberale Partei ist gegen Putins Großangriff auf die Ukraine und wirbt mit dieser Haltung um Mitglieder.

