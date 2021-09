Von Frank Nienhuysen

Die Straßenproteste wegen möglicher Wahlfälschungen sind schon beantragt, an drei Tagen in der nächsten Woche. Eine Trilogie des Widerstandes kündigt sich an. Bereits am Montag könnte Moskau größere Demonstrationen erleben, Pfiffe, Plakate, geschwenkte Flaggen, ein Meer an Menschen auf dem zentralen Puschkin-Platz. Lebt die Opposition in Russland also doch noch?