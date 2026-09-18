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Duma-Wahl in RusslandKein Ventil für die Wut

Lesezeit: 3 Min.

Die Kommunistische Partei nickt Putins repressive Gesetze ab und unterstützt den Ukrainekrieg. Trotzdem wird sie im Wahlkampf wie eine Oppositionspartei behandelt.
Die Kommunistische Partei nickt Putins repressive Gesetze ab und unterstützt den Ukrainekrieg. Trotzdem wird sie im Wahlkampf wie eine Oppositionspartei behandelt.
Foto: Pavel Bednyakov/AP Photo

Die liberale Jabloko-Partei hat der Kreml ausgeschlossen, sogar die Kommunisten diskreditiert er. Unzufriedene Wähler haben in Russland praktisch keine Alternative mehr.

Von Frank Nienhuysen

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Vor vier Wochen bekam Nikolaj Bondarenko in der Wolga-Stadt Saratow überraschend viel Besuch. Zehn russische Polizisten, so hat es der Regionalpolitiker erzählt, hätten ihn auf der Stelle festgenommen und zu einem Gericht gebracht. Dort wurde er zu einer Geldstrafe von tausend Rubel verurteilt. Das sind etwa zehn Euro, im Vergleich zu anderen Strafen in Russland ein Klacks. Die Behörden warfen ihm vor, er habe „ein extremistisches Symbol“ veröffentlicht. Auf seinem Telegram-Kanal soll Bondarenko ein Foto von Alexej Nawalny gepostet haben, dem in Haft gestorbenen Oppositionsführer. Bondarenko hat das bestritten, dieser Account sei nicht von ihm, sondern gefälscht und unter seinem Namen angelegt worden.

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Parlamentswahl in Russland
:„Je mehr die Behörden manipulieren, desto weniger glauben die Menschen an die Wahl“

Weil die russische Partei Jabloko den Krieg kritisiert, drangsaliert und sanktioniert sie der Staat. Einen Wahlkampf und mutige junge Wahlhelfer gibt es trotzdem – doch die Angst vor dem Kreml ist groß.

SZ PlusVon Silke Bigalke

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