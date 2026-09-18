Vor vier Wochen bekam Nikolaj Bondarenko in der Wolga-Stadt Saratow überraschend viel Besuch. Zehn russische Polizisten, so hat es der Regionalpolitiker erzählt, hätten ihn auf der Stelle festgenommen und zu einem Gericht gebracht. Dort wurde er zu einer Geldstrafe von tausend Rubel verurteilt. Das sind etwa zehn Euro, im Vergleich zu anderen Strafen in Russland ein Klacks. Die Behörden warfen ihm vor, er habe „ein extremistisches Symbol“ veröffentlicht. Auf seinem Telegram-Kanal soll Bondarenko ein Foto von Alexej Nawalny gepostet haben, dem in Haft gestorbenen Oppositionsführer. Bondarenko hat das bestritten, dieser Account sei nicht von ihm, sondern gefälscht und unter seinem Namen angelegt worden.