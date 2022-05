Im Schatten seines Krieges gegen die Ukraine feiert Russland den Sieg über Hitler-Deutschland vor 77 Jahren. Bei der traditionellen Militärparade zum "Tag des Sieges" in Moskau wird mit besonderer Spannung die Rede von Präsident Wladimir Putin erwartet. Seit Wochen rätseln Experten, was er sagen wird - und ob er womöglich eine General- oder Teilmobilmachung in Russland ausruft.

11 000 Soldaten, 131 Fahrzeuge, 77 Flugzeuge, Jets und Helikopter sollen an diesem Montag im Zentrum Moskaus zu sehen sein. Acht Kampfflugzeuge sollen am Himmel den Buchstaben "Z" formen, der das offizielle Symbol für den Militäreinsatz in der Ukraine ist. Verteidigungsminister Sergej Schojgu kündigte zudem an, erstmals "moderne Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ Tornado-G" zu zeigen. Seit 1995 wird in Russland jedes Jahr am 9. Mai eine große Parade auf dem Roten Platz abgehalten, um an den Sieg über Deutschland zu erinnern. Dort ist wegen der Zeitverschiebung der 9. Mai der Tag des Kriegsendes, nicht wie in Westeuropa der 8. Mai.

Da der Angriff auf die Ukraine, der am 24. Februar begonnen hat, bislang nur wenig erfolgreich war, kann Putin nun keinen Sieg verkünden und diesen symbolträchtig mit dem Sieg über Hitler-Deutschland verknüpfen - auch in der Ukraine hat er ja "Entnazifizierung" als offizielles Ziel und als Begründung für seinen Krieg ausgegeben.

Experten befürchten, dass der russische Präsident die Feierlichkeiten für eine Eskalation nutzen, den Kriegszustand ausrufen und eine Teil- oder Generalmobilmachung anordnen könnte. Mit einem solchen Schritt könnte die Regierung beispielsweise neue Soldaten einziehen, um die in der Ukraine geschwächten Truppen zu verstärken; ein formaler Kriegszustand wäre zudem Voraussetzung für einen Erstschlag mit Atomwaffen. Zwar hat Dimitri Peskow, der Sprecher des Kremls, beteuert, Putin werde "auf keinen Fall" den Kriegsfall ausrufen. Gleichwohl wurde noch keine der Militärparaden zum 9. Mai mit so viel Spannung und Sorge erwartet. Sie beginnt um neun Uhr mitteleuropäischer zeit.