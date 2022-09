Von Silke Bigalke, Moskau

Rawil Maganow, Vorstandsvorsitzender des russischen Ölkonzerns Lukoil, ist am Donnerstag ums Leben gekommen. Er sei aus dem fünften Stock eines Moskauer Krankenhauses gestürzt, berichteten mehrere Quellen. Laut der Zeitung Kommersant überprüft die Ermittlungsbehörde, ob ein Verfahren eingeleitet werden muss oder ob es sich um Suizid handelt. Lukoil bestätigte in einer Online-Mitteilung den Tod Maganows, aber keine Details zu dessen Ursache: Der Verwaltungsratschef sei nach schwerer Krankheit gestorben. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, Maganow sei wegen Herzproblemen behandelt worden.

Lukoil ist neben Gazprom und Rosneft einer der drei großen Ölkonzerne Russlands, gehört aber nicht mehrheitlich dem Staat. Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten Schlagzeilen gemacht: Anfang März versandte der Lukoil-Vorstand eine Stellungnahme an Aktionäre und Mitarbeiter, drückt darin seine "tiefe Besorgnis über die tragischen Vorgänge in der Ukraine" aus und fordert eine "schnelle Beendigung des bewaffneten Konflikts". Für einen russischen Konzern ist das ein bemerkenswerter Schritt.

Im April trat Lukoil-Präsident Wagit Alekperow überraschend zurück. Großbritannien hatte den Multimilliardär zuvor auf die Sanktionsliste gesetzt, sein Vermögen eingefroren. Womöglich habe er Schaden vom Unternehmen fernhalten wollen, wurde in Moskau spekuliert, Alekperow ist Lukoil-Großaktionär. Der nun verstorbene Maganow, seit beinahe 30 Jahren im Konzern, galt als sein enger Mitarbeiter.

In den vergangenen Monaten sind mehrere Geschäftsleute mit Verbindungen zur russischen Ölindustrie verstorben, nicht immer unter klaren Umständen. Ende Februar wurde die Gazprom-Führungskraft Alexander Tjulakow tot in einer Garage nahe Sankt Petersburg gefunden, russische Medien berichteten von einem Abschiedsbrief. Im April starben der frühere Novatek-Manager Sergej Proposenja sowie dessen Frau und Tochter in einer Villa in Spanien. Die lokale Polizei vermutete, er habe seine Familie und dann sich getötet.

Ähnliches gilt für Wladislaw Awajew, früherer Vizepräsident der Gazprom-Bank. Seine Leiche, die seiner Frau und Tochter lagen in ihrer Moskauer Wohnung. Im Mai wurde Lukoil-Manager Alexander Subbotin tot in einem Keller außerhalb Moskaus gefunden, er soll dort bei einem Schamanen in Behandlung gewesen sein. Später berichteten russische Medien von Alkohol- und Drogenkonsum.