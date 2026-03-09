Das Team des im Straflager vor gut zwei Jahren zu Tode gekommenen Kremlgegners Alexej Nawalny hat die Ergebnisse des umstrittenen offiziellen Obduktionsberichts russischer Behörden veröffentlicht. Nawalnys Mitarbeiterin Maria Pewtschich teilte bei X mit, dass das Dokument mit Erlaubnis der Familie veröffentlicht werde. Der von russischen Beamten vorgelegte Bericht habe keine gesellschaftliche Relevanz; er sei „steril und bereinigt“. Trotzdem hätten sie die Ergebnisse der Leichenöffnung nun veröffentlicht, um einem Informationsbedürfnis der Millionen Nawalny-Anhänger gerecht zu werden.

Die gerichtsmedizinische Untersuchung, die mehr als 270 Seiten hat, stamme vom Sommer 2024 und liege den Angehörigen bereits seit anderthalb Jahren vor und sei auch Experten bekannt. Der russische Staat behauptet seit langem, dass der 47 Jahre alte Nawalny am 16. Februar 2024 eines gewöhnlichen Todes gestorben sei.

Seine Familie und sein Team sprechen hingegen von Mord, sie geben Kremlchef Wladimir Putin die Schuld. Zum zweiten Jahrestag des Todes des russischen Oppositionellen hatten seine Witwe Julia Nawalnaja und Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mitgeteilt, dass der Politiker mit einem starken Nervengift getötet worden sei. Sie beriefen sich auf Laborergebnisse, nach denen eine solche tödliche Substanz etwa beim Pfeilgiftfrosch vorkomme. Laborberichte oder andere Beweise wurden aber nicht präsentiert.