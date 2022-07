Von Thomas Fromm

Dass diese an die 20 Tonnen schwere Gasturbine aus dem Hause Siemens Energy einmal so hochpolitisch werden würde, dass eines Tages sogar die deutsche Energieversorgung an ihr hängen könnte, das hätte bis vor Kurzem wohl niemand für möglich gehalten. Vielleicht hätte man sich einfach schon früher mal mit solchen Turbinen beschäftigen sollen. Aber: Solange sie immer an Ort und Stelle waren und mit ihnen das Gas, hatte sie ja auch niemand vermisst. Jetzt aber fehlt eine dieser Turbinen, und alle wollen wissen, wie es mit ihr nun weitergeht. Und mit der Gasversorgung in Deutschland.