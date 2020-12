Russlands Staatsanwaltschaft hat neue Ermittlungen gegen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny bekanntgeben. Er sei beschuldigt, Spenden an von ihm kontrollierte öffentliche Organisationen privat verwendet zu haben, hieß es am Dienstag. Er und andere hätten so umgerechnet etwa 3,9 Millionen Euro ausgegeben. Nawalny, der sich in Deutschland aufhält, twitterte, die Vorwürfe seien erfunden . Er war im August mit Nowitschok vergiftet worden und wirft Putin vor, Drahtzieher des Anschlags zu sein. Als Reaktion auf europäische Sanktionen wegen Nawalnys Vergiftung verhängte Russland am Mittwoch Einreiseverbote für weitere britische Staatsbürger.