Nawalnys Helfer in Not

In Moskau haben Staatsanwälte regionalen Unterstützergruppen des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny alle Aktivitäten verboten. Das teilten Vertreter der Gruppen am Montag mit. Das Verbot solle bis zum Abschluss eines Gerichtsverfahrens gelten, in dem es um die Wertung der Unterstützer als extremistisch gehe. Sollten die Richter zu dieser Ansicht kommen, könnten Behörden in Zukunft Haftstrafen gegen Aktivisten anordnen und Bankkonten des Nawalny-Netzwerks einfrieren. Die Staatsanwälte werfen den Gruppen vor, die politische Lage destabilisieren und eine Revolution auslösen zu wollen. Die Bundesregierung kritisierte, das Verfahren gegen Nawalnys Anhänger verstoße gegen Rechtsstaatsprinzipien.