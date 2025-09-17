Der vor rund eineinhalb Jahren in russischer Haft verstorbene Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Witwe vergiftet worden. Labors in zwei Ländern hätten unabhängig voneinander die aus Russland geschmuggelten biologischen Proben Nawalnys untersucht, sagte Julija Nawalnaja in einem auf Youtube veröffentlichten Video. „Die Labors beider Länder sind zum Schluss gekommen: Alexej wurde umgebracht, konkret vergiftet.“ Nawalnaja sagte nicht, welche Labore die sterblichen Überreste ihres Mannes untersuchten und in welchen Ländern sich diese befinden. Auch die genauen Ergebnisse der Untersuchungen – etwa welches Gift verwendet wurde – gab sie nicht preis. Stattdessen forderte sie die Veröffentlichung der Laborberichte. Es blieb auch unklar, in wessen Auftrag die Untersuchungen durchgeführt worden waren.