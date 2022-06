Kremlkritiker Alexej Nawalny ist offenbar in ein anderes Gefängnis verlegt worden. Sie wüssten nicht, wo sich der Oppositionspolitiker derzeit befinde, schrieben mehrere Mitarbeiter am Dienstag auf Twitter. Bisher war Nawalny in einer Strafkolonie in Pokrow festgehalten worden, rund 100 Kilometer östlich von Moskau. Dort war er inhaftiert, weil er angeblich gegen Bewährungsstrafen verstoßen haben soll. Im März wurde Nawalny zu weiteren neun Jahren Haft verurteilt, weil er Spendengelder veruntreut und eine Richterin beleidigt haben soll. Das Gericht ordnete an, ihn in ein Hochsicherheitsgefängnis mit strengerem Regime zu verlegen. Weder Anwälte noch Angehörige seien über die Verlegung informiert gewesen, schreibt Sprecherin Kira Jarmysch. "Solange wir nicht wissen, wo Alexej ist, ist er allein mit dem System, das bereits versucht hat, ihn zu töten."